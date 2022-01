“E’ la seconda volta in pochi mesi che sono presente all’assemblea dei soci di Acquedotto lucano e questa mattina ho avuto il piacere di riscontrare un clima certamente più sereno, ispirato a una rinnovata concordia che aiuterà l’Amministratore unico Alfonso Andretta nell’espletamento del suo incarico. Ho avuto modo di riscontrare la soddisfazione dei tanti Sindaci intervenuti, che ringrazio per il loro prezioso apporto, soprattutto se pensiamo alle rinnovate sfide che ha dinanzi Acquedotto lucano. La settimana prossima sarà nominato il nuovo Direttore generale, a completamento di una procedura di selezione innovativa e meritocratica. Il nuovo management deve affrontare una situazione non facile, frutto di una pesantissima eredità degli scorsi decenni, ma con il coinvolgimento di tutti sono sicuro che l’Ingegner Andretta saprà declinare il “cambiamento” che è la cifra di questa Amministrazione regionale. Abbiamo bisogno del sostegno dei sindaci e di professionalità nuove, qualificate e con competenze acclarate per raggiungere obiettivi nobili”. È quanto ha affermato oggi il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo all’assemblea dei soci di Acquedotto lucano.

