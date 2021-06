MERCOLEDI’ 2 GIUGNO 2021 ORE 11.00 PARCO MONTEREALE

Mercoledì 2 giugno p.v. si celebrerà a Potenza il 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica. La cerimonia del 2 giugno si svolgerà nel Parco di Montereale ed avrà, come da disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una connotazione particolarmente sobria rispettando le esigenze di distanziamento sociale prescritte finalizzate ad evitare eventuali assembramenti e senza il coinvolgimento delle formazioni militari. Per tali motivi l’evento si svolgerà in assenza di pubblico ed alla presenza di un numero ristretto di Autorità. Il programma della manifestazione sarà il seguente: Alle ore 11,00 dopo l’alzabandiera, presso il Parco Montereale, il Prefetto della provincia di Potenza Annunziato Vardè, insieme al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, al Sindaco di Potenza Mario Guarente, al Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino ed alla Massima Autorità militare sul territorio regionale Generale Raffaele Covetti, deporranno una corona, al Monumento ai Caduti. A seguire il Prefetto Vardè darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

