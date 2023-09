Il 18 settembre 2023, alle ore 9.30, in Potenza, presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata”, alla presenza del Vice Comandante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Generale di Divisione, Nazario PALMIERI, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando, tra il Colonnello Angelo Vita, che assumerà il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” e il Colonnello Maria Gabriella Martino, già Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno.

Tra i presenti oltre al Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, anche tutti gliUfficiali Comandanti dei Reparti dell’Arma Forestale della Regione.

Il Colonnello Angelo VITA, 57 anni, nato a Satriano di Luc. (PZ), coniugato, con tre figli, è Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, del Ruolo forestale iniziale.

È assunto nel Corpo forestale dello Stato il 16/3/1994.

Durante la sua carriera ha assunto numerosi incarichi, tra cui:

Dall’anno 1996 al 20 maggio 2010 è stato Responsabile del servizio regionale METEOMONT del Comando Regionale della “Basilicata” del Corpo Forestale dello Stato;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli uffici del Corpo Forestale dello Stato in Basilicata, dal 22 febbraio 1997 al 20 maggio 2010;

Responsabile per la Basilicata per l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio, attività di rilievo e collaudo della 1°, 2° e 3° fase svoltasi negli anni 2003-2007;

Responsabile del Servizio CITES Territoriale dall’11 settembre 2007 al 20 maggio 2010;

Responsabile del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) del Comando provinciale di Potenza del Corpo forestale dello Stato dal 13 luglio 2009 al 20 maggio 2010;

Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Benevento dal 20 maggio 2010 al 31 marzo 2012

Comandante Provinciale ad interim del Corpo Forestale dello Stato di Potenza dal 1° settembre 2011 all’ aprile 2012;

Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Potenza dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2016;

Dal 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 177/2016, con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, è stato Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Potenza dal 1° gennaio 2017 al 5 agosto 2018;

Comandante in sede vacante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” dal 29 aprile 2018;

Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” dal 6 agosto 2018 al 17 settembre 2018;

Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” dal 18 luglio 2023;

Ha conseguito le lauree magistrali in Ingegneria Civile, con lode, il 4/4/1991, ed in Giurisprudenza, il 20/10/2006, presso l’Università “Federico II” di Napoli.

Ha vinto il concorso per primo dirigente del Corpo forestale dello Stato il 3/3/2010;

È Ufficiale del Genio Civile, con determinazione Ministero della Difesa del 31/5/2019.

È autore di numerosi articoli e saggi in Diritto ambientale, pubblicati sulle maggiori riviste di settore;

È professore a contratto per l’Università degli Studi di Basilicata in “Legislazione forestale”

È docente nella cattedra di “Scienze Ambientali” presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;

È stato docente nelle materie di diritto ambientale in numerosi corsi di specializzazione del Corpo forestale dello Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Nel suo intervento, il Col. Angelo Vita ha espresso viva soddisfazione per l’esperienza vissuta negli anni in Basilicata, ringraziando il personale per la qualificata e competente collaborazione fornita al fine di garantire la tutela dell’ambiente e del patrimonio forestale, della biodiversità e della sicurezza agroalimentare, nonché per la salvaguardia del paesaggio e la protezione delle risorse naturali e della fauna selvatica a favore del territorio e della comunità lucana, porgendo nell’occasione al suo successore il più fervido augurio di buon lavoro.

Il Col. Maria Gabriella MARTINO, 56 anni, nata a Salerno, coniugata con due figli è Colonnello dell’Arma dei Carabinieri del Ruolo Forestale Iniziale. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della Professione Forense. È stata assunta nel Corpo Forestale dello Stato il 16.03.1994 con incarico di addetto al Coordinamento Regionale del C.F.S. di Potenza ove permane fino al 1997.

Durante la sua carriera ha assunto numerosi incarichi, tra cui: Funzionario delegato – Responsabile Settore Amministrazione – Funzionario A.I.B. – Responsabile dei Controlli FEOGA.

Trasferita al Coordinamento Provinciale del CFS di Salerno ha curato tutti i controlli dei contributi erogati dall’AGEA/AIMA nei settori conservieri – florovivaistici ed è stata responsabile dell’Ufficio Contenzioso, responsabile del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale del Coordinamento Provinciale del CFS di Salerno che ha condotto per più di 10 anni conseguendo importanti risultati nel contrasto alla criminalità ambientale nell’intera Provincia di Salerno ricevendo molteplici riconoscimenti.

Ha fatto parte di numerose commissioni di concorso di livello nazionale, membro effettivo del Comitato Nazionale pari opportunità presso l’Ispettorato Generale e membro di diverse commissioni e gruppi di lavoro a carattere regionale che le hanno consentito di avere una variegata esperienza in diversi settori dell’Amministrazione (personale, formazione, amministrazione, servizi investigativi e relazioni con altri enti ed istituzioni).

Ha ricoperto più volte il ruolo di presidente delegato o segretario della delegazione di parte pubblica incaricata di definire gli accordi decentrati. Docente presso le Scuole del Corpo Forestale dello Stato e formatore per i controlli nel Settore Agroalimentare.

È stata Presidente della Commissione Periferica per la protezione sociale e benessere del personale per la Regione Campania, membro di diversi Gruppi Provinciali Interforze e Funzionario referente della Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile.

Nel 2009 ha svolto incarico di collaborazione del Comandante Regionale del CFS della Basilicata. Dall’1/8/2011 è stata nominata Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno. Nel 2012 ricopre anche l’incarico di Capo Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza.

Dal 2015 promossa a Primo Dirigente del Corpo Forestale dello Stato, ha frequentato il Corso per Dirigenti conclusosi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dal febbraio 2017 Ha svolto l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno fino alla data odierna.

Il Col. Martino, che lascia l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno, nel ringraziare il suo predecessore, cui ha espresso i sentimenti di profonda stima, ha manifestato compiacimento per il nuovo incarico assunto e ha salutato i Carabinieri Forestali della Basilicata auspicando collaborazione e proficua attività nella massima intesa con tutte le Istituzioni del territorio.

116 totale visualizzazioni, 116 oggi