Nel suo libro la tredicenne di Bernalda parla di temi delicati come bullismo, disabilità, inslusione e ambiente.

“La mia vita è come una corsa a ostacoli, non importa quanti ne troverò sulla strada sarò pronta a superarli”.

Così Melissa Moramarco, 13 anni di Bernalda, in provincia di Matera, introduce alla lettura del suo libro: una raccolta di fiabe per bambini che trasmettono messaggi importanti anche per adulti.

”Le piccole storie di Melissa Moramarco” nascono dalla fantasia della giovane autrice che, attraverso i suoi racconti, affronta tematiche legate alla disabilità, al bullismo e all’inclusione ma sempre in chiave positiva perché Melissa ama la vita e la sua gioia di vivere emerge in ogni suo racconto.

Melissa nasce prematura con parto non assistito in casa. La corsa verso l’ospedale le salva la vita e le facoltà cognitive. Tuttavia la deambulazione rimane compromessa e la ragazzina, per muoversi, ha bisogno della carrozzina. La sua fantasia, invece, mette le ali e non conosce confini.

In età scolare scrive il suo primo libricino e quando frequenta le scuole medie perfeziona i racconti che raccoglie nel suo primo volume. “Le piccole storie di Melissa Moramarco”, lette in diversi istituti scolastici lucani, sono un vero contributo alla vita”.

Ascolta la sua storia nella nuova puntata dei Podcast della Regione Basilicata.

