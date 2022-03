“Voglio ringraziare il consigliere Daniele Giorgio Di Ioia per la lealtà che ha dimostrato, non solo in queste ultime due settimane. Un giovane dal cuore antico, che con il suo esempio ha dato lustro alla politica, intesa unicamente come servizio in favore della comunità. Ha dimostrato che è possibile intendere l’impegno pubblico senza personalismi, mettendo al primo posto l’interesse dei cittadini che tutti noi rappresentiamo. È un dato certamente caratteriale, ma anche valoriale e morale che merita di essere sottolineato e lodato”. Lo ha affermato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine del consiglio regionale di oggi.

