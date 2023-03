Bardi all’inaugurazione del nuovo treno FAL

“Questo evento conferma l’attenzione che il governo regionale riconosce al territorio di Matera, punto di riferimento per tutta la regione. Ed è positivo vedere qui presenti esponenti dell’opposizione, perché il confronto in Consiglio regionale, talvolta anche animato, trova un momento di sintesi di fronte a iniziative utili per i cittadini. Quando quattro anni fa mi sono insediato in Regione ho incontrato il direttore generale delle Fal, Matteo Colamussi, il quale mi ha rassicurato sulle attività in programma per la Basilicata. A distanza di quattro anni posso dire che tante cose sono state realizzate e tante altre le metteremo in campo”.

È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione dell’inaugurazione del nuovo treno in servizio sulla linea Bari-Matera, a cui hanno preso parte anche l’assessore alle Infrastrutture e mobilità, Donatella Merra, altri esponenti della maggioranza regionale e della politica nazionale e locale, i vertici delle Ferrovie Appulo Lucane e autorità civili e militari.

“È la terza volta, in pochissimo tempo, che presenzio a una cerimonia legata alle infrastrutture. A Potenza – ha aggiunto il presidente – è stato aperto il sottopasso, molto importante per la viabilità, mentre ad Avigliano è stata ripristinata la stazione che rappresenta un modello anche perché, alla funzionalità richiesta in questo momento storico, associa la possibilità di dare accesso ai disabili e di avere delle biglietterie sempre funzionanti h24, esigenze fondamentali per i viaggiatori. L’inaugurazione di oggi – ha concluso Bardi – rappresenta pertanto una opportunità importante per il territorio: il varo di un treno è come il varo di una nave”.

46 totale visualizzazioni, 46 oggi