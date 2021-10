Si terrà domani venerdì 22 ottobre, alle 10, all’Hotel Park di Potenza, l’assemblea organizzativa della Cgil di Potenza, con la partecipazione del segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa e del segretario nazionale Roberto Ghiselli.

Nel solco del percorso di riorganizzazione avviato dalla Cgil nazionale, l’assemblea tratterrà alcune tematiche fondamentali, tra le quali lo stesso rafforzamento di un modello di sindacato confederale.

“Le trasformazioni avvenute con la pandemia nel tessuto produttivo, sempre più parcellizzato nella dinamica dei bisogni – afferma Angelo Summa – e nel mercato del lavoro, che è sempre più polarizzato, impongono di adeguare la nostra organizzazione nelle sue strategie sindacali e, in primis, nel suo assetto organizzativo a un modello più aderente non solo al mondo del lavoro ma ai bisogni del territorio. E lo si può fare rimettendo al centro un nuovo e più avanzato equilibrio tra confederazione, categorie e servizi, portando a compimento processi già avviati nella precedente conferenza di organizzazione.

In questo processo di cambiamento della società e interno al sindacato – continua Summa – non può mancare una riflessione sulla questione femminile, al centro della nostra azione sindacale, come questione che non riguarda solo le donne ma tutti, uomini compresi. Si tratta di un appuntamento importante – conclude Summa – che serve a rendere l’organizzazione sindacale sempre più vicina ai territori e in cui parleremo anche di fiscalità e pensioni”.

