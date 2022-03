Nel girone H di Serie D gioca tutte in casa le lucane: il Francavilla ospite il Team Altamura. Il Francavilla di Nicola Ragno che si è portato a -5 dalla capolista Audace Cerignola con la vittoria sulla Mariglianese nel recupero. Gara interna per il Lavello che riceverà la visita del Nardò, i pugliesi lottano per non raggiungere la retrocessione diretta in Eccellenza. Il Rotonda, che ha ritrovato la vittoria e la serenità nel derby contro il Lavello, giocherà in casa contro il Città di Fasano.

SERIE D GIRONE H

27a GIORNATA

Dom 6 marzo 2022

A CERIGNOLA-CASERTANA

BITONTO-CASARANO

BRINDISI-NOLA

FRANCAVILLA-T ALTAMURA

LAVELLO-NARDO’

NOCERINA-S GIORGIO

ROTONDA-C FASANO

SORRENTO-MOLFETTA

MARIGLIANESE-BISCEGLIE

V MATINO-GRAVINA

ECCELLENZA BASILICATA

22a GIORNATAS D 27° G

Dom 6 marzo 2022

CASTELLUCCIO-VELA

FERRANDINA-BRIENZA

MT GRUM-E MARCONIA

MELFI-R SENISE

PATERNICUM-MONTESCAGLIOSO

POLICORO-MOLITERNO

POMARICO-VULTUR

R TOLVE-LATRONICO

PROMOZIONE BASILICATA

22a GIORNATA

Dom 6 Marzo 2022

ATELLA-C VIGGIANELLO

A MONTALBANO-A CRISTOFARO

L MONTESCAGLIOSO-SANTARCANGIOLESE

MIGLIONICO-P CAMPAGNA

P TITO-S CATALDO

TRICARICO-M PLATANO

VIGGIANO-V POTENZA

Riposa: Città dei Sassi mt

