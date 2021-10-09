ECCELLENZA BASILICATA
QUARTA GIORNATA
10 OTTOBRE 2021
E MARCONIA – BRIENZA
FERRANDINA – MOLITERNO
LATRONICO – MONTESCAGLIOSO
MT GRUM – POLICORO
MELFI – CASTELLUCCIO
PATERNICUM – R SENISE
POMARICO – VELA
R TOLVE – VULTUR
PROMOZIONE BASILICATA
QUARTA GIORNATA
10 OTTOBRE 2021
ATELLA – MIGLIONICO
S CATALDO – V POTENZA
C VIGGIANELLO – M PLATANO
L MONTESCAGLIOSO – A MONTALBANO
P TITO – C DEI SASSI MT
TRICARICO – P CAMPAGNA
VIGGIANO – SANTARCANGIOLESE
Riposa: A Cristofaro
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