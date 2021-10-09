ECCELLENZA BASILICATA

QUARTA GIORNATA

10 OTTOBRE 2021

E MARCONIA – BRIENZA

FERRANDINA – MOLITERNO

LATRONICO – MONTESCAGLIOSO

MT GRUM – POLICORO

MELFI – CASTELLUCCIO

PATERNICUM – R SENISE

POMARICO – VELA

R TOLVE – VULTUR

PROMOZIONE BASILICATA

QUARTA GIORNATA

10 OTTOBRE 2021

ATELLA – MIGLIONICO

S CATALDO – V POTENZA

C VIGGIANELLO – M PLATANO

L MONTESCAGLIOSO – A MONTALBANO

P TITO – C DEI SASSI MT

TRICARICO – P CAMPAGNA

VIGGIANO – SANTARCANGIOLESE

Riposa: A Cristofaro

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