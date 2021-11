Nel girone H di Serie D gioca al Pisicchio il Lavello che riceverà la visita del Virtus Matino: mister Zeman cerca la prima vittoria. Gara esterna per il Francavilla in Sinni di mister Ragno che sarà di scena a Nardò. Trasferta pugliese anche per il Rotonda che giocherà sul difficile campo del Bisceglie. Fischio d’inizio alle 14:30.

SERIE D GIRONE H

DODICESIMA GIORNATA

21 NOVEMBRE 2021

A CERIGNOLA – MARIGLIANESE

BISCEGLIE – ROTONDA

CASARANO – SORRENTO

CASERTANA – BITONTO

C DI FASANO – NOCERINA

GRAVINA – BRINDISI

LAVELLO – V MATINO

NARDO’ – FRANCAVILLA

NOLA – MOLFETTA

T ALTAMURA – S GIORGIO

ECCELLENZA BASILICATA

DECIMA GIORNATA

21 NOVEMBRE 2021

CASTELLUCCIO – VULTUR

FERRANDINA – E MARCONIA

MT GRUM – MOLITERNO

MELFI – MONTESCAGLIOSO

PATERNICUM – R TOLVE

POLICORO – BRIENZA

POMARICO – LATRONICO

VELA – R SENISE

PROMOZIONE BASILICATA

DECIMA GIORNATA

21 NOVEMBRE 2021

A CRISTOFARO – SANTARCANGIOLESE

ATELLA – P CAMPAGNA

A MONTALBANO – C DEI SASSI MT

L MONTESCAGLIOSO – V POTENZA

MIGLIONICO – M PLATANO

TRICARICO – C VIGGIANELLO

VIGGIANO – P TITO

Riposa: S CATALDO

75 totale visualizzazioni, 75 oggi