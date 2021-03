Promossa da ICEA “Organic Talks: L’Agricoltura Biologica ai tempi del Coronavirus” prevista per il 31 marzo p.v. in webinar, nella quale si confronteranno le aziende biologiche del sud, nord e centro Italia su idee e progetti per il futuro.

Per la Basilicata interverrà l’azienda agricola “Liliana Iacoviello” con sede legale a Lavello (PZ), assoggettata al sistema di controllo e certificazione bio di ICEA Basilicata da quasi vent’anni, che con il suo frutteto giardino del bosco delle rose, coltiva prevalentemente cereali avvicendati a leguminose, ma anche amarane, prugne e albicocche alternati a filari di rose di antiche varietà, che con sofisticate fioriture rendono armonica la geometria dei filari dei frutti. Oltre la produzione agricola, l’azienda trasforma la frutta aziendale in marmellate e confetture presso il laboratorio aziendale, commercializzandole a proprio marchio assieme alle passate e all’olio evo prodotti esclusivamente con la materia prima di origine aziendale di altissima qualità.

“Siamo lieti di portare la testimonianza della Basilicata biologica. La nostra regione esprime da sempre una forte valenza identitaria con il mondo dell’agricoltura biologica. L’evento sarà occasione di confronto per nuovi scenari e percorsi futuri”.

