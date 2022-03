“Stiamo rafforzando il posizionamento internazionale di Matera, considerandola a tutti gli effetti come baricentro di una vasta area del Mezzogiorno, che si estende fra i tre mari, Adriatico, Jonio, e Tirreno”.

Lo ha detto il direttore generale APT Basilicata, Antonio Nicoletti, intervenendo all’incontro sul turismo organizzato a Matera dal Comune.

“Matera – ha aggiunto Nicoletti – esprime valori che rappresentano l’identità di tutta la Basilicata, nella particolare alchimia dell’equilibrio tra ambiente naturale e attività dell’uomo. Ha un ruolo centrale nel piano strategico di marketing dell’Apt, consapevoli che la sua notorietà può aiutarci a promuovere lo straordinario patrimonio regionale”.

“Il Piano strategico del Marketing Apt, definito con il pieno coinvolgimento degli operatori, parte da tre parole chiave: integrazione, innovazione e internazionalizzazione. Si pone degli obiettivi ambiziosi, e come la storia recente di Matera ci insegna, possiamo permetterci di coltivare l’ambizione di far emergere la Basilicata nel contesto turistico internazionale. Per Matera, i dati degli ultimi due anni ci hanno fornito due elementi di riflessione. Da un lato, il numero di arrivi in particolare nel periodo estivo ci conforta sulla presenza della città nelle rotte e nelle preferenze dei viaggiatori. Ci arriva però un elemento di attenzione dal dato relativo alla permanenza media, che si è ridotta lasciandoci un segnale importante su cui lavorare. Come Apt stiamo promuovendo la città per diversificare e ampliare i segmenti di interesse, dal turismo ambientale a quello ciclabile, al settore congressuale. Consapevoli, però, che Matera è Matera per il ruolo che ha avuto e che deve continuare a svolgere nel mondo della cultura, della creatività, dell’innovazione”.

