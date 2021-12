Venerdì 17 dicembre 2021 nella palestra del nostro Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera, sono tornate a

risuonare, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, le magiche note del Concerto di Natale,

dopo la forzata pausa dello scorso anno scolastico.

La consolidata tradizione dei nostri auguri in musica, sebbene in una location diversa da quella prevista in

un primo momento, a causa della prudenza imposta dalle nuove direttive scolastiche in merito alla

prevenzione del contagio, non si è fermata, anzi le note con maggiore determinazione e forza hanno

raggiunto i cuori dei presenti, hanno allentato ogni freno e hanno dato spazio a calore, spirito natalizio,

condivisione e riflessione. Per questo la nostra gratitudine va a giovani studenti che si sono ancora una

volta adeguati ad un’emergenza dando prova di fine preparazione e seria impostazione. Proprio la

PALESTRA, luogo per eccellenza dell’esercizio fisico, in questa magica serata è diventata improvvisamente

per i presenti un palcoscenico di teatro dove gli studenti hanno esercitato (dal latino exercere), questa

volta, le loro doti musicali e non solo, hanno esercitato una pratica ancor più alta, quella che consiste

nell’affrontare le difficoltà della vita, ad andare avanti nonostante tutto.

L’orchestra e il coro del Liceo Musicale, magistralmente diretti dai Maestri Natalia Lucia Bonello, Franco

Dimatteo e Rocco Lacanfora, si sono esibiti di fronte ad un ristretto pubblico, composto dalla Dirigente

Scolastica, Prof.ssa Rosanna Papapietro, dalla presidente del Consiglio d’Istituto Avv. Maria Bruna

Frangione, dall’ispettore USR Basilicata Dott. Nicola Caputo, dalla Dirigente Ambito Scolastico Territoriale

Matera, Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia e dalla Dirigente Ambito Scolastico Territoriale Potenza, Dott.ssa

Debora Infante, e dal Presidente della Commissione Cultura e SASSI del Comune di Matera, intervenuto

anche a nome del Sindaco, Prof. Nicola Stifano.

Alla manifestazione che prevedeva l’esecuzione di brani per sola orchestra, coro ed orchestra, tratti da un

vasto repertorio classico, tradizionale e Gospel, sono intervenuti anche il Prof. Francesco Altieri,

responsabile del supporto tecnico audio e luci, il Prof. Vito Michele Fontana per le riprese video e la

Prof.ssa Flavia Sabia che ha curato la presentazione del concerto.

Valido ed immancabile il supporto didattico di tutti i docenti di esecuzione ed interpretazione del Liceo

Musicale, inclusa la partecipazione in orchestra della Prof.ssa Brunella Monaco.

Ospite speciale ed “una tantum” nel coro del liceo, l’assistente di lingua inglese, docente Fulbright, Julia

Heaton che è stata parte attiva del coro durante il concerto.

