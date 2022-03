“Desidero rivolgere i migliori auguri per il rinnovo della sua nomina alla guida dell’Unione delle Province d’Italia di Basilicata al Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 – sottolinea il Direttore, Giovanni Oliva-. Siamo certi che, proseguendo il lavoro svolto nel suo precedente mandato sin dal 2019, il Presidente Marrese continuerà a valorizzare e promuovere le istanze delle nostre Province in sede nazionale, raccogliendo anche le sfide che l’esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ha lanciato per il futuro della nostra regione”.

