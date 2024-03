La storia della sua famiglia è legata,

sin dalla fine del diciannovesimo

secolo, al quartiere periferico

potentino, un tempo aperta

campagna, di Macchia Romana.

Oggi, per Salvatore Iannarelli, ventiduenne

laureando e saggista, presidente di “We Love

Potenza”, l’ “amore” per la sua città (come il

nome della sua associazione impone) è proprio

una “missione”. E la distanza dal centro storico

del suo quartiere di residenza, sempre Macchia

Romana, ovviamente, è «un motore in più che

spinge il mio impegno a valorizzare in toto la

città».

Qualche tempo fa, per Villani Editore, è

uscito un suo libro “85100 Potenza, una

Città da scoprire”. Il suo testo è incentrato

sul Capoluogo inteso anche come risorsa

turistica, concetto che, per i Potentini,

spesso ha i connotati di un vero “oggetto

misterioso”. Da noi per primi la città viene

vista come hub di servizi e basta.

Credo proprio che per promuovere la nostra città

dal punto di vista turistico si debba innanzitutto

uscire dal luogo comune di “Potenza, città dei

timbri”, una città piena di uffici, nella quale si

viene solo per motivi “tristi”: l’ospedale, una

causa giudiziaria in tribunale. Possiamo invece

diventare una città di benessere, di sviluppo

tecnologico (se pensiamo alle aree industriali

che ci circondano, tipo Tito Scalo). Possiamo

diventare, al di là dei titoli già conferitici,

“Città d’arte”, ma nel vero senso della parola.

Quando e se viene un turista a Potenza, lei

dove lo conduce, in primis? Immaginiamo di

portarcelo per mano…

…al centro storico sicuramente. E’ una tappa

imprescindibile, poiché vi sono la maggior

parte delle chiese e soprattutto dei palazzi

gentilizi (anche se non tutti sono aperti). Dal

centro storico, poi, mi sposterei nella zona del

Basento, onde concludere l’itinerario nella

parte un po’ più “archeologica” e antica, nel

senso di romana, della città e quindi andrei

alla volta della villa romana di Malvaccaro.

C’è qualcosa della storia di Potenza di cui

non si parla mai a sufficienza?

Anche a livello di dominazioni, la nostra è

sempre stata una città importante, non solo

dal punto di vista religioso (Potenza nasce

come città vescovile), ma anche dal punto di

vista storico, con i grandi signori che sono

stati qui. Ai tempi di don Iñigo de Guevara

Potenza esprimeva il vicerè di Napoli, che era

proprio Don Antonio, figlio di don Iñigo stesso.

Un’altra curiosità è senz’altro quella relativa

a Sforza, che prima di prendere possesso di

Milano era signore di Potenza (in seguito

cedette la città a un suo parente, Micheletto

Attendolo di Cotignola). Pertanto, voglio

andare contro, con tutta la forza che ho, a quel

detto locale secondo il quale “A Putenz’ nun

gne niend”. A Potenza c’è invece una grande

storia, che va riscoperta e valorizzata, questo

sì, ma che non ci rende inferiori ad altre città.

E qui veniamo alle dolenti note. Abbiamo

saputo valorizzare le nostre risorse storiche

e culturali? E se no, perchè?

Non vorrei esprimere giudizi, ma posso dire

che quanto già si è fatto può essere fatto

ancora meglio. Il mondo della cultura e

della promozione turistica della città a mio

avviso è un mondo sempre perfettibile, viepiù

per la presenza di nuove tecnologie e grazie

al coinvolgimento di generazioni sempre

nuove (senza coinvolgere i giovani, tutto il

discorso viene meno). Oggi, al tempo del calo

demografico, credo che le due parole chiave

debbano essere “giovani” e “comunità”.

Ma perchè i turisti continuano a essere pochi

a Potenza?

Sicuramente la collocazione della città, in

mezzo alle montagne, non aiuta. Per quanto

possa anche apparire poetico considerarci

come “una perla in uno scrigno”, essere

“il capoluogo più alto d’Italia” non è una

nota a nostro favore, tento meno a livello di

collegamenti autostradali. Tuttavia, ho notato

che qualche turista comincia ad arrivare,

soprattutto d’estate: l’ideale sarebbe gestire

in maniera organizzata i flussi. Mi spiego: se

un turista viene di domenica, dovrebbe trovare

aperto qualche ristorante ove poter mangiare e

magari anche qualche locale per lo svago, fra

una passeggiata e l’altra.

A proposito di locali, lei è un giovane

e immagino che, come i suoi coetanei,

partecipi alla “movida” serale del weekend,

a proposito della quale, in Centro e non solo,

sono in atto molte polemiche, attinenti a

sicurezza, degrado ambientale e schiamazzi.

Come vede la situazione?

Alla mia età piace far tardi e sperimentare i

locali notturni che ci sono. Posso dire che, tolto

qualche caso, la pressione sul centro storico,

fino all’una e mezza di notte circa, dopo una

certa ora finisce. Tuttavia devo ammettere,

anche tristemente, che lo “struscio” che hanno

vissuto i nostri nonni e i nostri genitori è finito.

Ma, d’altro canto, pur volendo tutelare la

sicurezza di residenti e avventori, credo che

non si possa andare in maniera fiscalissima e

super-autoritaria contro un locale che magari

fa musica un po’ più del dovuto. Dopotutto si

tratta di attrarre i giovani in Centro, e tenga

conto che oggi manca una fascia generazionale,

quella dai diciotto ai venticinque anni, che

ormai sceglie di non venire in via Pretoria e di

frequentare altre zone, come Poggio Tre Galli,

o di recarsi direttamente nei locali (che pur

rappresentano un giusto contraltare del centro

storico, tanto a livello di gestione dei flussi

quanto di alleggerimento della “pressione”).

Rimanendo in centro storico, sono in atto

feroci polemiche per i lavori di ripristino in

Largo Duomo (e a San Michele), che a detta

di alcuni rischierebbero di compromettere la

“storicità” di quei luoghi.

Sicuramente quella è la piazza principale di

Potenza (il capitolo del Duomo era il più ricco,

fino al 1800, a livello nobiliare e di possedimenti

terrieri, senza contare Palazzo Scafarelli e gli

altri edifici gentilizi) ed è triste vederla in quelle

condizioni; ma dal momento che i lavori sono

inamovibili, non credo che si possa fare molto,

a parte contemperare la necessità di bellezza

con le esigenze, amministrative e tecniche, più

proprie dei lavori stessi.

Qual è invece un’altra zona di Potenza che

meriterebbe un po’ più…di luce?

La zona a cavallo tra Poggio tre Galli e Valle

del Basento, ove insiste una delle nostre

attrattive più grandi, il lungofiume, a proposito

del quale, come associazione, abbiamo

allestito diverse iniziative, come quella relativa

allo storico depuratore, uno dei primi in

Europa, e il primo impianto per acque luride

in Italia (quando magari a Milano o a Napoli

giravano ancora col carretto). La zona di

Poggio Tre Galli/Viale del Basento, dal canto

suo, sta avendo molto risalto dal punto di vista

commerciale ed economico, ma tenere aperta

ad perpetuum la villa di Malvaccaro sarebbe

una grande soluzione.

Lei è molto compito e preciso, ma c’è una

cosa che la fa incazzare, a proposito di

Potenza?

La mentalità auto-distruttiva di alcuni cittadini.

Dire -magari per moda- che qui non c’è niente

e che i giovani devono andare via, significa

andare contro noi stessi. Già siamo quattro

gatti! E il rischio concreto è di diventarne due!

Lei prima parlava di famiglie “ricche” che

esistevano una volta a Potenza, tuttavia

anche oggi ci portiamo dietro un’immagine

di “Città di Potenti”, non solo “di Potentini”.

Esistono davvero i “cerchi magici”, anche

culturali, qui da noi?

(sorride) Fortunatamente o sfortunatamente,

non so darle una risposta. Dal canto mio, mi

sto laureando e…dal punto di vista culturale,

trovo porte sempre aperte. Forse premiano

la giovane età o il volersi concretamente

impegnare per la città. Detto questo, beh, sì,

Potenza è sempre stata permeata da un senso

di importanza, che poi, certo, sfocia in certe

figure. La Storia ce lo insegna, non esiste una

famiglia importante senza un uomo importante

che gli dia lustro.

di Walter De Stradis

