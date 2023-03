‘Diventare nonni’, incontro sabato 18 marzo 2023 nell’asilo nido di via Adriatico

“Essere nonni è un’esperienza straordinaria – sostiene in una nota l’assessore alle Politiche sociali Fernando Picerno – che permette di riscoprire un mondo dell’infanzia fatto di tenerezza, gioco e complicità incontro per nonni di bambini in età 0-5 anni. In quest’ottica, sabato 18 marzo dalle 15 alle 18, per sostenere e valorizzare le esperienze e i contributi di ciascuno nella comprensione e nel rispetto delle differenze di ruolo, nell’ambito del progetto ‘Famiglie e minori al centro – Il rumore dei passi’, iniziativa istituzionale del Comune di Potenza, della Regione Basilicata e del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà realizzato l’incontro ‘Diventare nonni’, a cura della cooperativa Lithodora, in collaborazione con le cooperative Centostrade e Il Melograno nei locali dell’asilo nido di via Adriatico di Potenza”. Perinformazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0971/470417 – 348/7931959.

