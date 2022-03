ORA SERVE ANCHE IN BASILICATA”. MOLTENI: “STRUMENTO INDISPENSABILE”

Il Taser si sta confermando strumento efficace nelle città in cui è già disponibile per le Forze dell’Ordine, come conferma il caso di Cagliari dove nelle ultime ore è stato fermato uno sbandato nigeriano.

È una novità – quella della pistola a impulsi elettrici – fortemente voluta dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini e che ha subìto una accelerazione con il ritorno della Lega al governo. Ora è già utilizzabile dalle Forze dell’Ordine in diciotto capoluoghi: Roma, Bari, Bologna, Firenze, Milano, Reggio Calabria, Brindisi, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Padova, Reggio Emilia, Caserta, Catania, Messina, Cagliari, Genova.

Dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini: “Dalle parole ai fatti. Le idee della Lega confermano di essere efficaci, ora ci auguriamo che l’uso della pistola a impulsi elettrici venga estesa a tutte le città e in tutte le regioni visto che anche la Basilicata merita questa innovazione. Grazie al Decreto Sicurezza anche alcuni sindaci potranno dare questo strumento agli agenti della Polizia Locale. È per risultati come questi che siamo al governo. Auspichiamo che la pistola a impulsi elettrici possa essere fornita anche alla Polizia Penitenziaria”.

Dichiarazione del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: “Il Taser si sta rivelando uno strumento indispensabile per tutelare l’incolumità e la sicurezza degli operatori delle forze di polizia, un’arma di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza, un deterrente straordinario per i nostri agenti di polizia. Insieme alle body cam rappresenta una garanzia di tutela per la sicurezza e la trasparenza nell’operato di donne e uomini della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che fanno prevenzione e controllo del territorio”.

76 totale visualizzazioni, 76 oggi