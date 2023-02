Bardi: “Complimenti a Mirna Mastronardi, neo Cavaliere della Repubblica”

“I miei complimenti a Mirna Bruna Mastronardi, neo Cavaliere della Repubblica italiana per meriti sociali e fino a qualche mese fa presidente dell’associazione “Agata Volontari contro il cancro”. Un orgoglio per Marconia di Pisticci e per tutta la Basilicata ma anche uno stimolo per noi Istituzioni a fare sempre di più e meglio nella cura dei malati di cancro e non solo”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

