Raccogliendo il grido di dolore lanciato dai cittadini di contrada Bosco Tre Case di Picerno che rischiano di restare completamente isolati dal mondo esterno, rivolgo un accorato appello alla Giunta Regionale di Basilicata, in particolare al Presidente Bardi ed all’assessore alle Infrastrutture Merra, affinché celermente dispongano un sopralluogo tecnico sulle strade interessate da fenomeni franosi e, soprattutto, stanzino le risorse finanziarie necessarie a ridurre i disagi per le famiglie e le aziende zootecniche che abitano ed operano nella contrada rurale di Picerno, consentendo, nell’immediato, forme di percorribilità delle arterie ed, in prospettiva, soluzioni strutturali per prevenire il dissesto idrogeologico.

Pertanto, auspico che, mediante una virtuosa concertazione tecnico-istituzionale fra il Comune di Picerno e la Regione Basilicata, si pongano in essere con tempestività gli opportuni interventi che garantiscano i collegamenti con contrada Bosco Tre Case.