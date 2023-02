POTENZA, POLESE NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE. I COMPLIMENTI DI SALVINI

Continua la stagione congressuale della Lega. Oggi è stato il turno del congresso provinciale di Potenza. Voto per acclamazione alla candidata unica Stefania Polese.

Matteo Salvini si è collegato nel pomeriggio al congresso dicendosi “orgoglioso” di un partito “vero, radicato e vitale”, ricordando la propria determinazione – da vicepremier e ministro- per “accelerare, sbloccare e realizzare le infrastrutture che servono alla Basilicata e al resto d’Italia”. Il leader della Lega ha augurato “buon lavoro al nuovo segretario provinciale e a tutti i militanti che con passione e costanza investono il proprio tempo per la Lega”.

