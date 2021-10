Per l’occasione verrà presentato ufficialmente il “piatto lucano”

Una nuova sede per Coldiretti Basilicata, più ampia ed accogliente per rispondere sempre meglio alle necessità delle imprese agricole. Verrà inaugurata domani mattina alle ore 11 e 15, a Potenza, in via del Basento al civico 16, alla presenza dei vertici della confederazione agricola lucana, del sindaco, Mario Guarente, e del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L’inaugurazione della nuova sede coinciderà con la presentazione ufficiale da parte degli chef dell’unione regionale cuochi lucani del “piatto lucano”. Si tratta di un primo a base di strascinati con peperoni Igp di Senise, olio Dop del Vulture, briciole di pane croccante di Matera e cacioricotta . “Vogliamo che diventi il piatto rappresentativo della Basilicata – spiegano il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e il presidente dell’Unione regionale cuochi lucani, Rocco Giubileo – preparato con prodotti rigorosamente del territorio”. A margine dell’inaugurazione, nel rispetto delle norme anti Covid, sarà offerto un buffet preparato con i prodotti delle filiere agroalimentari della Basilicata dai cuochi lucani.

