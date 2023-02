Seduta del Consiglio comunale in programma il 2 marzo 2023

24.02.2023 – ore 14: Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, per il giorno 2 marzo 2023, alle ore 08.30, nella Sala del Consiglio Comunale, in via Nazario Sauro, per la discussione dei seguenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO 02 MARZO 2023

1. Approvazione verbali seduta precedente (art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale).

2. Comunicazione ai sensi dell’art.175, comma 5-ter, del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., in merito alla Deliberazione di Giunta comunale n°368 del 29/12/2022 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n°267/2000”.

3. Comunicazione ai sensi dell’art. 166 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) in merito alla deliberazione di Giunta comunale n°369 del 29 dicembre 2022 ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario 2022, ai sensi del comma 2 dell’articolo 166 «Fondo di Riserva» del D.Lgs. n°267/2000”.

4. Rinnovo Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art.5, c. 2 e 3 del Regolamento del Consiglio Comunale: – Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; – Elezione del Vice Presidente e del Consigliere segretario.

5. Modifica composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

6. Interrogazione del consigliere Smaldone su “Scelte e azioni poste in essere per la candidatura del Ponte “Musmeci” a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

7. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “La Basilicata Possibile” sul “Diritto di accesso a internet dei cittadini delle contrade”.

8. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “La Basilicata Possibile” su: “Abbattimento n.7 alberi in prossimità del Ponte Musmeci.

9. Interrogazione del Gruppo Consiliare “La Basilicata Possibile” su: “Localizzazione dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Potenza”.

10. Interrogazione del consigliere Falconeri su “Ostruzione veicolare dell’accesso alla rampa dedicata ai diversamente abili di ingresso alle Poste centrali di Potenza”.

11. Interrogazione del Gruppo Consiliare “La Basilicata Possibile” su: “Funzionamento e gestione servizio di bigliettazione del trasporto pubblico locale”.

12. Interrogazione urgente presentata dalla consigliera Blasi ed altri su “Assegnazioni posti negli asili comunali e relativo scorrimento di graduatoria”.

13. Interrogazione urgente presentata dalla consigliera Blasi ed altri su “Comunicazione dell’ANAS in merito alla chiusura degli accessi all’area di servizio sita al km.49,900 Carreggiata Sud del raccordo autostradale”.

14. Interrogazione urgente presentata dalla consigliera Blasi ed altri su “Bigliettazione e invalidità degli abbonamenti acquistati precedentemente il cambio gestore trasporto urbano”.

15. Interrogazione del consigliere Falconeri su “Sicurezza stradale e pedonalità della zona sorpasso FAL di via Roma – rione Mancusi”.

16. Interrogazione del consigliere Falconeri su “Cessione del credito superbonus, acquisizione dei crediti da parte dei Comuni”.

17. Interrogazione urgente presentata dalla consigliera Blasi ed altri su “Gestore piscina comunale di Montereale «M. Riviello»”.

18. Interrogazione dei consiglieri Telesca V. ed altri su “Intervento di realizzazione di n°5 palazzi in area Bucaletto – Delibera di Giunta n°26 del 9/2/2023”.

19. Mozione presentata dalla consigliera Blasi ed altri ad oggetto: “La differenza un valore da difendere l’odio un sentimento da contrastare”.

20. Mozione presentata dal consigliere Falconeri su “Istituzione comunità energetiche contro povertà energetica ed inquinamento”.

21. Mozione presentata dal consigliere Falconeri su “Accessibilità universale ed istituzionale del Disability manager”.

22. Mozione presentata dal consigliere Falconeri su “Servizio anagrafe smart-edicole”.

23. Mozione del consigliere Falconeri su “Bike to Work”.

24. Mozione presentata dal Gruppo consiliare «Forza Italia» su “PRIC e piano di illuminazione comunale per Potenza città d’Arte e città Europea dello Sport ‘21”.

25. Mozione presentata dal consigliere Bernabei ed altri su “Istituzione di un servizio per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non programmabile e di pronto intervento sulle strade cittadine e rurali del Comune di Potenza”.

26. Mozione presentata dalla consigliera Telesca Ilaria e sottoscritta da tutti i Consiglieri Comunali su “Intitolazione del sottopasso in via Calabria ad Emanuela Loi”.

27. Mozione presentata dalla consigliera Blasi ed altri su “Creazione luogo della memoria vittime del Covid”.

28. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “Dante lingua italiana – comunale”.

29. Mozione presentata dal Movimento 5 stelle su “Misure specifiche per le attività di ristorazione per la prevenzione e la gestione a livello locale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Divieto di consegna al piano”.

30. Mozione presentata dalla consigliera Blasi ed altri su “Conferimento cittadinanza onoraria Patrick George Zaki”.

31. Mozione del Gruppo Consiliare “La Basilicata Possibile” su “Riequilibrio Territoriale”.

32. Mozione del Gruppo consiliare «La Basilicata Possibile» su “Attuazione del Federalismo fiscale e ripartizione del fondo perequativo per la spesa sociale”.

33. Mozione presentata dalla consigliera Fuggetta ed altri su “Introduzione di una retribuzione universale di base e il superamento del precariato”.

34. Mozione presentata dal consigliere Telesca V. ad oggetto: “Intitolazione rotonda antistante il Bar Tazza d’Oro a Nino Postiglione nel ricordo delle Radio Libere 1976”.

35. Mozione presentata dai consiglieri Falconeri ed altri su “Intitolazione strada comunale a Gino Strada”.

36. Mozione su “Intitolazione di una via, di una piazza, di un’area verde o di una struttura comunale a Bonaventura Postiglione presentata da «Idea Cantiamo» e «Fratelli d’Italia»”.

37. Mozione presentata dalle consigliere Andretta e Blasi su “Intitolazione Parco dell’Europa Unita al Presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli”.

38. Mozione urgente presentata dalla consigliera A. Blasi ed altri, ai sensi dell’art.28/30 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, relativa alla intitolazione di una strada ad Enrico Berlinguer in occasione dell’anniversario dei 100 anni dalla sua nascita.

39. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare «Forza Italia» e dal Gruppo consiliare «Potenza Civica» su “Immediata istituzione Osservatorio temporaneo prezzi”.

40. Ordine del giorno presentato dalla consigliera Blasi ed altri ad oggetto: “In Palestina serve azione diplomatica. di pace e di rispetto del diritto internazionale. Occorre fermare la violenza rimuovendone le cause e riconoscere lo Stato Palestina”.

41. Ordine del giorno urgente presentato dal gruppo «La Basilicata Possibile»: “Riconoscere al Teatro Francesco Stabile una personalità giuridica per candidarlo come centro di produzione multidisciplinare sulla nuova triennalità (2022-2024) del Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus)”.

42. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “La Basilicata Possibile” ad oggetto: “Adozione di modalità di assegnazione degli incarichi professionali che superino la mera logica del massimo ribasso mettendo al centro la qualità dei progetti e la loro capacità di migliorare la «bellezza» e qualità della vita della Città”.

43. Variante normativa semplificata (ex art.36 co. 6-bis della L.R.23/99) al vigente R.U.: Riutilizzo//Rifunzionalizzazione di immobili, in molti casi degradati, già classificati quali S.R.A.U., per un utilizzo diverso da quello per funzioni pubbliche. Adozione .

44. Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale – provvedimenti.

45. Atto di indirizzo per confermare lo stralcio parziale ai sensi dell’articolo 1, commi 227 – 228 – 229, legge n°197/2022.

46. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n.19/2021 del Giudice di Pace di Paola, favorevole alla s.r.l. METALCO CALABRIA. Importo € 160,26. (quota dovuta da questo Ente € 53,42)”.

47. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n.2312/2021 del Giudice di Pace di Taranto, favorevole alla sig.ra BOZZA Rosa. Importo € 346,00.

48. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n.2341/2022 del Giudice di Pace di Salerno, favorevole alla S.R.L. PUBBLIGIT. Importo € 1.132,29.

49. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n.549/2021 del Giudice di Pace di Potenza, a favore del sig. CARRETTA Gianpaolo. Importo € 43,00.

50. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n.853/2021 del Tribunale Civile di Potenza (PZ), favorevole alla sig.ra PACE Lucietta. Importo € 526,24

51. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. n.267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n.352/2021 della Corte di Appello di Potenza-Sezione Civile- in favore di PACE Donato Antonio. Importo €61.539,10.

52. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenza n.751 pubblicata il 14.10.2019 del TAR Basilicata. Sig.ra Alida AMARENA ed altri. Acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e ss.mm.ii.

53. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenza n.125/2022 della Corte di Appello di Potenza in favore di SASSANO Avv. Francesca. Importo €31.233,68.

54. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n°1327/2021 del Tribunale Civile di Potenza, a favore del sig. COLUCCI Andrea – Importo: € 657,61.

55. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n°8120/2020 del Giudice di Pace di Potenza, a favore del sig. CONTE Giovanni – Importo: € 331,18.

56. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n°368/2022 del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), favorevole al sig. GRECO Rocco – Importo: € 642,01.

57. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n°1372/2021 del Giudice di Pace di Taranto, a favore del sig. LOCOROTONDO Nicola – Importo: € 176,56.

58. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°427/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di DANESE Concetta – Importo: € 424,05.

59. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°444/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di RACINA Donata Maria – Importo: € 6.202,16.

60. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°423/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore dei TRIVIGNO Rocco – Importo: € 2.235,53.

61. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°272/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di MOLINARI Massimo Maria – Importo: € 3.120,45.

62. Riconoscimento di legittimità di debiti fuorri bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. n°267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n°1513/2021 del Tribunale Civile di Potenza a favore del sig. SANTARSIERO Giuseppe – Importo: € 1.096,42

63. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n.334/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di CARLUCCI Angela Maria – Importo: €1.710,23.

64. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n.295/2022 del Tribunale di Potenza in favore di CILLO Giacomo – Importo: €2.815,43.

65. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n.59/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di GUAPPONE Stefano – Importo: €1.048,72.

66. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°501/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di D’ACUNTO Vincenzo. Importo € 1.950,61.

67. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°620/2022 del Tribunale di Potenza in favore di VACCARO Aurelia. Importo € 2.000,00

68. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivanti dalla Sentenza T.A.R. Basilicata n°0647/2021 – MANCUSIMMOBILIARE S.R.L./ Comune di Potenza, per l’importo di € 3.218,24.

69. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°664/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di SILEO Leonardo. Importo: € 2.499,33.

70. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°647/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di SESSA Raffaele. Importo € 993,43.

71. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°582/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di DE LEONARDIS. Importo € 1.703,85.

72. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°489/2022 del Giudice di Pace di Potenza in favore di MARCHESE Michele Maria. Importo € 871,70.

102 totale visualizzazioni, 102 oggi