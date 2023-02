Si è riunito ieri 30 gennaio, presso la sede regionale di Azione, il Tavolo Tematico di azione sulla Sanità in Basilicata. Oggetto della discussione è stato il Piano sanitario Regionale, annunciato ma non ancora presentato dalla giunta Bardi, e l’analisi dello scenario offerto dallo studio di Agenas. I lavori sono stati introdotti dalla relazione del dott. Giandomenico Tarsia, responsabile regionale della Sanità per Azione, e dall’intervento del segretario regionale Donato Pessolano. Al centro del dibattito la medicina del territoriale, il sistema di cura delle acuzie, l’aumento ed il miglioramento dell’accreditamento sanitario, l’innovazione tecnologica, la realizzazione di una sinergia più solida con il terzo settore per una compiuta sussidiarietà orizzontale e la necessità non più rinviabile di smaltire le liste d’attesa al fine di garantire tempi brevi per la cura e la prevenzione. Nelle prossime settimane il dibattito si sposterà sui territori per incontrare cittadini e stakeholders e costruire insieme una proposta programmatica, seria e responsabile, per la sanità lucana. I lavori sono stati conclusi dal consigliere regionale e membro della segreteria nazionale di Azione, Marcello Pittella

108 totale visualizzazioni, 4 oggi