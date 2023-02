Regione Basilicata, Aor San Carlo: nella II Giornata di sensibilizzazione sull’udito visite gratuite in Otorinolaringoiatria

‘Cura dell’orecchio e dell’udito per tutti! Facciamo in modo che diventi realtà’ è il titolo della seconda giornata nazionale di sensibilizzazione sull’udito che si terrà venerdì 3 marzo 2023, in concomitanza con la giornata mondiale dell’udito istituita dall’Oms, e alla quale ha aderito la Regione Basilicata, per il tramite della Direzione generale per la Salute e le politiche della persona e dell’assessore regionale al ramo Francesco Fanelli. La manifestazione è organizzata dalla Società italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico facciale con la cooperazione della Società italiana di Audiologia e Foniatria e di ventitre Associazioni di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici, senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionale.

Saranno quaranta le visite gratuite che si terranno venerdì 3 marzo 2023 e che si effettueranno nei reparti di Otorinolaringoiatria degli ospedali dell’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ di Potenza -dalle ore 9.30 alle ore 12.30- e di Villa d’Agri -dalle ore 13.00 alle ore 16.00-.

Come prenotare le visite:

– Per l’ospedale di Potenza, telefonando al numero 0971.613.624, da lunedì 27 febbraio a giovedì 2 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

– Per l’ospedale di Villa d’Agri, telefonando al numero 0971.616.166, da lunedì 27 febbraio a giovedì 2 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

