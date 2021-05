Il Ministro della Salute On. Roberto Speranza ha consegnato le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana insieme al Prefetto Dr. Annunziato Vardè, al Presidente della Regione Basilicata Gen. Vito Bardi ed ai Sindaci dei rispettivi Comuni di residenza degli insigniti. Alla cerimonia erano presenti autorità politiche, civili e militari. Sono stati insigniti: distinzione onorifica di Grande Ufficiale Dr. Annunziato Vardè – Prefetto della provincia di Potenza. distinzione onorifica di Ufficiale Prof.ssa Aurelia Sole – già Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi della Basilicata; Dr. Ing. Emanuele Franculli – Direttore Regionale Vigili del Fuoco Puglia; (già Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata) Sig. Ciro Vincenzo Spera – Direttore Regionale Patronato ACAI ENAS; distinzione onorifica di Cavaliere Avv. Antonia Fiordelisi – Difensore Civico della Regione Basilicata; Dr. Luigi Armignacco – Medico specialista in malattie infettive in quiescenza; Dr. Michele Labianca – Dirigente Medico ASP Basilicata; Dr. Ambrogio Carpentieri – Medico di medicina generale; Dr.ssa Loredana Albano – Giornalista; Sig. Rocco D’Ottavio – Funzionario della Regione Basilicata in quiescenza; Sig. Michele Quagliano – Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Potenza; Prof. Ing. Massimo Mitolo – Docente di elettrotecnica e fisica presso l’Università di Los Angeles – California; Sig. Carmine Luglio – Capo squadra esperto dei Vigili del Fuoco a riposo; Sig. Antonio Di Bono – Luogotenente dell’Esercito Italiano a riposo; Sig. Carmine Cicchiello – Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato; Sig. Gennarino Re – Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri; Dr. Angelo Domenico Merlino – Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri; Sig. Aldo Pitrelli – Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri; Sig. Luigi Pepe – Appuntato scelto Q.S. dell’Arma dei Carabinieri; Dr. Antonio Di Lorenzo – Tenente Colonnello della Guardia di Finanza; Dr. Giuseppe Lovito – Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza; Sono state inoltre consegnate 2 medaglie d’onore alla memoria dei militari Vito Michele Carlucci ed Egidio Michele Del Gaudio, deportati ed internati nei lager nazisti. Potenza, 29 maggio 2021 Il Vice Capo di Gabinetto Viceprefetto aggiunto Palumbo

