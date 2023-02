Basilicata in podcast, una lucana nel cda ‘Donne del vino’

Per la prima volta la Basilicata avrà una rappresentante nel Consiglio nazionale dell’associazione “Le donne del vino”. E’ Carolin Martino di Rionero in Vulture

Donne e vino, un binomio sempre più vincente. Per la prima volta dalla nascita dell’associazione nazionale “Le Donne del vino”, fondata nel 1988, una lucana entra a far parte del Consiglio nazionale che sarà guidato per il triennio 2023-205 dalla campana Daniela Mastroberardino. È Carolin Martino, produttrice dell’omonima cantina di Rionero in Vulture, a rappresentare la Basilicata nell’associazione che da 35 anni promuove la cultura del vino attraverso il contributo di esperienze e conoscenze di donne impegnate in questa mission.

Cresciuta tra botti e profumi di travasi, Carolin Martino ha proseguito l’attività di famiglia mettendosi in gioco e scommettendo nel settore vitivinicolo. La giovane vignaiola nel podcast racconta del suo ingresso nel cda dell’associazione e dei progetti futuri.

104 totale visualizzazioni, 104 oggi