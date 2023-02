Si è svolto presso la Regione Basilicata un incontro tra i vertici dell’Acquedotto lucano e il direttivo dell’Anci. Al centro del confronto con i sindaci il percorso di risanamento e di rilancio dell’Acquedotto che verrà presentato nella prossima assemblea dei soci.

Nella riunione è stato ribadito quanto già esplicitato nel programma presentato dall’Amministratore Unico, Francesco Andretta, nelle ultime assemblee. In particolare, l’intento è quello di procedere con l’adozione dello strumento tecnico New Co all’interno di una prospettiva fondata sull’unicità dell’Acquedotto, sulla continuità dell’attuale gestione, sulla salvaguardia dei posti di lavoro, sulla protezione dei fornitori e delle imprese del circuito e sul contenimento delle tariffe a beneficio degli utenti.

