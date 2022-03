L’emergenza energetica sta provando famiglie e imprese, il tessuto socio-economico della Regione cerca di resistere in tempi difficili, Sindaci e gli amministratori locali della Basilicata stanno provando ad arginare la crisi e, con uno sforzo fuori dall’ordinario, a rispondere alle opportunità del PNRR. Davanti a tutto questo le modalità, i toni, i contenuti e gli esiti incerti della crisi politica della maggioranza che guida la Regione Basilicata assumono caratteri preoccupanti. I lucani meritano di più!”

Lo afferma il responsabile degli Enti Locali di Italia Viva Basilicata, il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino.

“La proposta di Italia Viva Basilicata è chiara, non cambia ogni giorno a seconda degli umori interni: qualora Bardi non risolva la crisi nella sua maggioranza e se non si possa giungere ad un governo tecnico, esterno ai partiti, di salute pubblica e con un chiaro e definito cronoprogramma di attuazione, che consenta immediatamente di individuare iniziative coraggiose e condivise utili, si tornerà alle urne. L’esempio lampante di uno stallo non accettabile riguarda la sanità lucana, spesso chi ha bisogno di cure non trova adeguate risposte non per mancanza di fondi ma per l’ assenza di programmazione. Questa situazione non è sostenibile per chi, come amministratori comunali e imprese, hanno bisogno di riferimenti e risposte certe e sicure in un momento difficile e che richiede rapidità di azione.”.

