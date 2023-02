con l’assessore D’Ottavio

“Anche per il 2023 Potenza avrà un proprio spazio espositivo alla Borsa Internazionale del Turismo, che si svolge da oggi al 14 febbraio, qui a Milano, grazie al supporto dell’APT Basilicata”. A darne notizia l’assessore al Turismo Stefania D’Ottavio presente all’edizione 2023 dell’esposizione meneghina”. “Una grande opportunità per la nostra città e per l’intera regione – sottolinea la D’Ottavio – che conferma la volontà di questa Amministrazione di far conoscere, dentro e fuori i confini nazionali, i tanti aspetti di un territorio le cui principali ricchezze si chiamano ambiente, cultura, storia. Proprio per questo siamo fermamente convinti che la partecipazione alle più importanti fiere del settore turistico rivesta un ruolo chiave in questa direzione. Ci prefiggiamo di proporre un punto di vista nuovo per coloro che sceglieranno Potenza e la Basilicata, suggerendo loro di viaggiare, prima ancora di essere turisti, scoprendo emozioni e paesaggi, mossi dalla curiosità di chi vuole vivere una realtà non sufficientemente ancora conosciuta e che, proprio per questo, offre sorprese. Ci presenteremo – prosegue l’assessore D’Ottavio – come ‘Porta dell’Appennino’, grazie al nostro bosco che si apre alle regioni appenniniche vicine, definendo una serie di possibilità, dalle escursioni in bici, al trekking che fa della verticalità dei siti una sua peculiarità. Proveremo a svelare la ricchezza di una rete museale che custodisce reperti di grande valore, sia in quello archeologico nazionale ‘Dino Adamesteanu’ sia in quello Diocesano. Proseguiremo a promuovere l’immagine del capoluogo di regione quale possibile ‘smartworking place’, sito ideale per le nuove forme di lavoro. Nel medesimo ambito consiglieremo di passeggiare in un centro storico affascinante nei suoi vicoli e piazze, che lo delimitano e insieme lo aprono allo sguardo dell’anima. Tre giorni intensi questi milanesi – conclude l’assessore al Turismo e alla Cultura – nei quali è nostra intenzione utilizzare uno degli appuntamenti più conosciuti e apprezzati, come volano per dare il via a una nuova stagione turistica della nostra Città, per valorizzarne l’immagine, dal punto di vista imprenditoriale, da quello dell’accoglienza, guardando all’indotto che tutto questo crea, e alle prospettive di sviluppo e crescita da tutti i punti di vista”.

