I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil di Basilicata dichiarano lo sciopero di 8 ore per ogni turno di lavoro per domani 13 luglio dei lavoratori dello stabilimento lucano di Toka/Gaudianello. Alla base dello sciopero le forti preoccupazioni per le condizioni di lavoro e salariale. L’azienda ha infatti dichiarato un esubero di circa 30 unità su 93, nonostante la carenza di organico già riscontrata e denunciata dalle organizzazioni sindacali, specie in questo periodo dell’anno in cui il consumo dell’acqua minerale aumenta notevolmente. Una situazione paradossale se si pensa che mentre negli stabilimenti dei altre regioni d’Italia l’azienda stia addirittura assumendo lavoratori stagionali, in Basilicata non vengano concessi permessi per effettuare i vaccini.

A preoccupare sono anche le scarse condizioni di sicurezza in cui i lavoratori si trovano ad operare, dalla tenuta di alcune linee dell’impianto fino alla manutenzione delle strade di accesso e alla riduzione del servizio di pulizie. Dal punto di vista del salario, sistematicamente le domanda per la cassa integrazione Covid viene presentata dall’azienda con quasi un mese di ritardo, con conseguenti riduzioni in busta paga. Anche dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, tenuto conto lo stato di agitazione che ha determinato il blocco degli straordinari e di ogni forma di flessibilità, i lavoratori hanno chiesto di svolgere orari come da ordinaria turnazione, istanza non accolta dall’azienda. Il tutto in una situazione di assoluto abbandono da parte del direttore di stabilimento, quasi sempre fuori sede.

