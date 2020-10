Sarà Ternana-Potenza ad aprire la quinta giorn

ata di campionato nel girone C. I rossoblu, di mister Somma, vorranno riscattarsi dopo la brutta prestazione di Foggia. Lucani che sperano di recuperare per la sfida del Liberati Compagnon e Spadalieri. Non sappiamo se il tecnico lucano vorrà riconfermare il suo 4-2-3-1: diversi ballottaggi in caso di cambio modulo, sicuro l’impiego di Marchegiani tra i pali; in difesa Boldor, Conson e Panico; Iuliano e Sandri in mezzo al campo; in avanti Volpe, Salvemini e Ricci sicuri di partire dal primo minuto.

A dirigere il match sarà il sig. Luca Zufferli di Udine che sarà coadiuvato dagli assistenti Pedone di Reggio Calabria e Terenzio di Cosenza. IV uomo Bitonti di Bologna.

Il Liberati di Terni aprirà al pubblico. Infatti il recente DPCM consentirà di aprire a 1000 spettatori suddivisi in tre settori: Curva Nord (300), Distinti B (400) Curva est (300).

SERIE C GIRONE C

5a GIORNATA – 17-18 OTTOBRE 2020

TERNANA – POTENZA anticipo

VIBONESE – PAGANESE anticipo

BISCEGLIE – PALERMO

CAVESE – VITERBESE

V FRANCAVILLA – CATANIA

CATANZARO – FOGGIA

TERAMO – CASERTANA

TURRIS – MONOPOLI

AVELLINO – J STABIA lunedì

Riposa: Bari

Lucane di Serie D normalmente in campo domenica. Il Picerno, dopo la sconfitta interna contro l’Altamura, sarà ospite della Fidelis Andria. Gara non semplice per mister Ginestra, chiamato ai tre punti. Ma fari puntati sul derby tutto lucano, quello tra Francavilla e Lavello: una gara che promette emozioni. L’altra lucana, impegnata nel girone I, il Rotonda sarà in trasferta a Rende. Calabresi imbottiti di giovani e reduci dalla pesante sconfitta interna nel recupero contro la Cittanovese.

SERIE D GIRONE H

4a GIORNATA – 18 OTTOBRE 2020

FASANO – BRINDISI

GRAVINA – CASARANO

F ANDRIA – PICERNO

FRANCAVILLA – LAVELLO

MOLFETTA – A CERIGNOLA

NARDO’ – PUTEOLANA

PORTICI – REAL AVERSA

TARANTO – SORRENTO

ALTAMURA – BITONTO

SERIE D GIRONE I

4a GIORNATA – 18 OTTOBRE 2020

ACR MESSINA – ACIREALE

S AGATA – CITTANOVESE

DATTILO – ROCCELLA

LICATA – PATERNO’

MARINA DI RAGUSA – BIANCAVILLA

S MARIA CILENTO – FC MESSINA

RENDE – ROTONDA

S LUCA – CASTROVILLARI

TROINA – GELBISON

ECCELLENZA BASILICATA

3a GIORNATA – 18 OTTOBRE 2020

VULTUR – RIPACANDIDA

CASTELLUCCIO – R TOLVE

LATRONICO – FERRANDINA

MOLITERNO – BRIENZA

MONTESCAGLIOSO – PATERNICUM

POLICORO – E MARCONIA

POMARICO – GRUMENTUM

R SENISE – MELFI

PROMOZIONE BASILICATA

3a GIORNATA – 18 OTTOBRE 2020

A.C. OPPIDO – TRICARICO

A MONTALBANO – AVIGLIANO

SAN CATALDO – MOVING ON THE GREEN

C SASSI MATERA – ATELLA

MARMO PLATANO – C VIGGIANELLO

O VENOSA – MIGLIONICO

P TITO – PC BERNALDA

SANTARCANGIOLESE – VIRIBUS PZ

VIGGIANO – A RAPONE

