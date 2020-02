L’assessore Cupparo: tre nuovi bandi per il sistema produttivo lucano

Prima dell a loro pubblicazione, che avverrà dopo l’approvazione del bilancio regionale, l’esponente di Giunta ha inc ontrato sindacati e associazioni datoriali

L’assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo, ha presieduto oggi un incontro con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per condividere i contenuti di tre importanti bandi che saranno pubblicati dopo l’approvazione del bilancio.

“Si tratta di tre misure – ha detto Cupparo – finanziate da risorse che abbiamo recuperato per mettere in campo azioni di ingegneria finanziaria finalizzate alla crescita del tessuto produttivo lucano”.

Le tre misure sono: “Avviso pubblico sostegno alla ripresa delle Pmi e delle professioni lucane” con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro; “Avviso pubblico Fondo microprestiti alle Pmi lucane per la crescita” con una dotazione finanziaria di 9 milioni e 200 mila euro; Avviso pubblico “Voucher per l’acquisto di servizi per la internazionalizzazione delle imprese lucane” con una dotazione finanziaria di 2 milioni e 400 mila euro.

“Ho voluto incontrare le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali – afferma Cupparo – per condividere con loro i contenuti dei tre bandi prima dell’approvazione del bilancio in modo da raccogliere direttamente da coloro che rappresentano il sistema produttivo e occupazionale lucano, nelle sue varie espressioni, eventuali suggerimenti, indirizzi, correzioni e poter arrivare in brevissimo tempo alla costruzione dei bandi in modo condiviso e in via definitiva. Credo – ha concluso Cupparo al termine dell’incontro – che questa sia la modalità migliore per sostenere lo sviluppo della nostra regione in modo determinato e senza incertezze. Utilizzeremo lo stesso modello per tutte le misure che metteremo in campo sapendo che in questo modo risponderemo in modo più efficace alle legittime aspettative dei cittadini lucani”.