“Nuove sfide per il turismo a Potenza”

NICOLETTI (APT) INCONTRA COMMISSIONE TURISMO DEL COMUNE DI POTENZA

Il direttore generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, Antonio Nicoletti, ha incontrato ieri i componenti della Commissione Turismo del Consiglio Comunale di Potenza, in un appuntamento programmato per affrontare le prospettive e le future azioni di promozione turistica della città capoluogo.

“Dopo il successo del Capodanno Rai – ha commentato Nicoletti – la città di Potenza ha la positiva volontà di sviluppare un’offerta turistica connessa al ruolo di città europea dello sport per il 2021. Oltre alla propria offerta museale e di eventi, la città è inserita in un contesto caratterizzato da straordinarie emergenze turistiche, paesaggistiche e ambientali. È di fatto un polo urbano e di servizi baricentrico tra le Dolomiti Lucane, il Vulture, il Melandro, i luoghi degli sport invernali; anche in questa prospettiva, può offrire al viaggiatore la motivazione a una permanenza anche di più giorni. Declinare il tema di città dello sport è una nuova sfida non solo per le istituzioni e il sistema della promozione, ma anche l’occasione per misurarsi e aumentare la qualità dei servizi di ospitalità che il turismo contemporaneo richiede”.

“Con il presidente Restaino e i componenti della Commissione – continua Nicoletti – si è condivisa l’opportunità di attivare un tavolo operativo con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, degli enti interessati, per condividere le strategie e le attività del prossimo futuro. L’Apt è interessata a partecipare da protagonista a questa sfida”