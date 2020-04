Probabilmente tradito dalla foga della discussione politica al Consigliere regionale, Roberto Cifarelli, è sfuggito che le notizie dei consiglieri regionali vengono pubblicate dall’ufficio stampa del Consiglio regionale e non dall’ufficio stampa della Giunta regionale. In particolare, i comunicati stampa dei consiglieri regionali vengono pubblicati in piena autonomia dall’ufficio stampa del Consiglio regionale sul loro sito e quindi automaticamente pubblicati sul sito della Regione Basilicata.

Pertanto si rispedisce al mittente l’accusa rivolta nei confronti dell’ufficio stampa della giunta regionale, contenuta in un comunicato stampa del consigliere Cifarelli, di voler censurare le sue dichiarazioni.

