POTENZA BATTE IL CATANZARO 2-1, ROTONDA TROINA 3-0, FRANCAVILLA-PORTICI 3-2, AZPICERNO-TARANTO 0-0

SERIE C GIRONE C

1a GIORNATA – 27 SETTEMBRE 2020

CAVESE – VIBONESE 0-1

CATANIA – PAGANESE 1-1

TERAMO – PALERMO 2-0

TRAPANI – CASERTANA 0-3 a tavolino

AVELLINO – TURRIS sospesa per pioggia

JUVE STABIA – MONOPOLI 1-2

POTENZA – CATANZARO 2-1

TERNANA – VITERBESE 0-0

V.FRANCAVILLA – BARI 2-3

CLASSIFICA

CASERTANA 3

TERAMO 3

BARI 3

MONOPOLI 3

POTENZA 3

VIBONESE 3

TERNANA 1

VITERBESE 1

PAGANESE 1

AVELLINO 0

PAGANESE 0

BISCEGLIE 0

FOGGIA 0

V FRANCAVILLA 0

CATANZARO 0

J STABIA 0

CAVESE 0

PALERMO 0

TRAPANI 0

CATANIA -3

PROSSIMO TURNO – SERIE C GIRONE C

2a GIORNATA – 4 OTTOBRE 2020

VITERBESE – AVELLINO

CASERTANA – Y

X – CAVESE

BARI – TERAMO

MONOPOLI – CATANIA

PALERMO – POTENZA

TURRIS – V FRANCAVILLA

VIBONESE – J.STABIA

CATANZARO – TRAPANI

PAGANESE – TERNANA

POTENZA – CATANZARO 2-1

Inizia nel migliore dei modi la stagione del Potenza. Al “Viviani” i rossoblu di casa battono il Catanzaro per due a uno. Le reti lucane arrivano nella prima frazione di gioco: al 1′ cross dalla sinistra di Di Livio per Volpe che si avventa sul pallone e sigla la prima rete stagionale. La risposta degli ospiti arriva al 14′: Pinna colpisce la traversa direttamente su calcio di punizione. Al 28′ il raddoppio: Panico serve Salvimini e davanti a Branduani non sbaglia. Al 38′ lo stesso Salvemini fallisce un rigore calciando malamente la sfera. Nella ripresa il Catanzaro accorcia le distanze. Alla mezz’ora Carlini si procura e sigla un rigore che vale il definitivo 2-1. Nella parte finale del match, compresi i 4′ di recupero, nulla accade: i lucani vincono di misura.

SERIE D GIRONE H

1a GIORNATA – 27 SETTEMBRE 2020

A.CERIGNOLA – ALTAMURA 2-2

BITONTO – F.ANDRIA 0-1

BRINDISI – GRAVINA 3-2

CASARANO – REAL AVERSA 2-0

FRANCAVILLA – PORTICI 3-2

PICERNO – TARANTO 0-0

PUTEOLANA – FASANO 2-1

SORRENTO – NARDO’ 2-1

LAVELLO – MOLFETTA rinviata

CLASSIFICA

CASARANO 3

BRINDISI 3

FRANCAVILLA 3

PUTEOLANA 3

SORRENTO 3

F ANDRIA 3

A CERIGNOLA 1

ALTAMURA 1

PICERNO 1

TARANTO 1

LAVELLO 0

MOLFETTA 0

GRAVINA 0

PORTICI 0

FASANO 0

NARDO’ 0

BITONTO 0

REAL AVERSA 0

PROSSIMO TURNO – SERIE D GIRONE H

2a GIORNATA – 4 OTTOBRE 2020

FASANO – SORRENTO

GRAVINA – PUTEOLANA

F.ANDRIA – A.CERIGNOLA

MOLFETTA – FRANCAVILLA

NARDO’ – PICERNO

PORTICI – CASARANO

REAL AVERSA – BRINDISI

TARANTO – BITONTO

ALTAMURA – LAVELLO

SERIE D GIRONE I

1a GIORNATA – 27 SETTEMBRE 2020

ACIREALE – RENDE 3-1

BIANCAVILLA – SANT’AGATA 4-2

CASTROVILLARI – DATTILO 1-1

CITTANOVESE – ACR MESSINA 2-2

FC MESSINA – SAN LUCA 2-1

GELBISON – S.MARIA CILENTO 3-2

RAGUSA – LICATA 1-0

ROCCELLA – PATERNO’ 0-2

ROTONDA – TROINA 3-0

CLASSIFICA

ROTONDA 3

ACIREALE 3

PATERNO’ 3

BIANCAVILLA 3

GELBISON 3

FC MESSINA 3

MARINA DI RAGUSA 3

ACR MESSINA 1

CITTANOVESE 1

CASTROVILLARI 1

DATTILO 1

SANT’AGATA 0

S MARIA CILENTO 0

SAN LUCA 0

LICATA 0

RENDE 0

ROCCELLA 0

TROINA 0

ROSSIMO TURNO – SERIE D GIRONE I

2a GIORNATA – 4 OTTOBRE 2020

ACR MESSINA – BIANCAVILLA

SANT’AGATA – MARINA DI RAGUSA

DATTILO – FC MESSINA

LICATA – ROCCELLA

PATERNO’ – CASTROVILLARI

S.MARIA CILENTO – ROTONDA

RENDE – CITTANOVESE

SAN LUCA – GELBISON

TROINA – ACIREALE

I SERVIZI DEL GIRONE H/I DI SERIE D

FRANCAVILLA – PORTICI 3-2

Inizia con una vittoria il quindicesima campionato di Serie D del Francavilla. Al Fittipaldi la formazione ha la meglio sul Portici: 3-2 in rimonta, protagonista Nolè autore di una doppietta. Vediamo il servizio.

PICERNO – TARANTO 0-0

Allo stadio “Sanchirico” di Villa D’Agri, il Picerno di mister Ciro Ginestra alla prima in campionato, debutta a testa alta giocando un buon calcio con Esposito e Pitarresi e Dettori, tra i più pericolosi, che non riescono a trovare la via della rete. Contro il Taranto termina 0-0.

LAVELLO-MOLFETTA non disputata

La gara di esordio del Lavello al “Pisicchio”, contro il Molfetta, è stata rinviata per due casi di positività al Covid 19 nelle fila degli ofantini. Il match verrà recuperato mercoledì 7 ottobre.

ROTONDA – TROINA 3-0

Spostiamoci momentaneamente nel girone I dove è stato inserito il Rotonda. La squadra di mister Pascuzzo batte il Troina con un netto 3-0: la doppietta di Diop e la rete di Formicola regolano i primi tre punti della stagione.

BITONTO – F ANDRIA 0-1

La Fidelis Andria comuncia con il piede giusto la stagione: gli uomini di Panarelli hanno infatti espugnato il terreno del Bitonto, grazie al rigore trasformato da Prinari sul finire della prima frazione di gioco.

CASARANO – REAL AVERSA 2-0

Un gol per tempo ed i ragazzi di Feola battono due a zero il Real Agro Aversa di mister De Stefano. Il servizio.

BRINDISI – GRAVINA 3-2

Esordio vincente per il Brindisi di mister De Luca, che ha battuto 3-2 il Gravina con una prova di grande carattere e un doppio recupero, favorito anche dall’inferiorità numerica della formazione barese nel finale del match.

SORRENTO – NARDO 2-1

Buona la prima per il Sorrento che supera di misura un agguerrito Nardò. I pugliesi, scampato il pericolo della retrocessione questa estate, arrivano allo stadio Italia con grande voglia di mostrare il proprio valore e rilanciare le proprie ambizioni.

PUTEOLANA – FASANO 2-1

La baby Puteolana firma il colpaccio col Fasano, Di Caterino e Medina lanciano i padroni di casa. Vediamo.

