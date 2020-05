Con la firma digitale remota la Regione Basilicata promuove la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, consentendo ai cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione attraverso un documento elettronico autentico e non ripudiabilile.

Sono due le modalità per richiede la firma digitale remota: per il primo rilascio è necessario recarsi presso gli sportelli abilitati dove si procederà al riconoscimento de visu, on line per tutti i possessori di un vecchio certificato di firma digitale in scadenza.

Attraverso la firma digitale remota è possibile sottoscrivere e trasmettere documenti digitali utilizzando il proprio smartphone, o qualsiasi altro dispositivo connesso ad internet in qualsiasi ora della giornata e senza dover necessariamente disporre di un lettore Smart Card o Token.

I possessori della firma digitale remota potranno inoltre accedere a un’area personale dove è possibile richiedere le proprie credenziali SPID.

Informazioni, guide, e modalità di richiesta della firma digitale remota sono disponibili al link

https://www.regione.basilicat a.it/giunta/site/giunta/ department.jsp?dep=100435& area=3063503&level=0

Ulteriori indicazioni sono riportate al link https://www.regione.basilicata .it/giunta/site/giunta/ department.jsp?dep=100435& area=3063504

