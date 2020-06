Questa mattina, presso la caserma “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.”, il Comandante

Regionale Basilicata, Generale di Brigata Antonio De Nisi, è intervenuto per la

celebrazione della ricorrenza del 246° Anniversario della Fondazione del Corpo.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto di Potenza, S.E. Dott. Annunziato

Vardè, ed hanno partecipato gli Ufficiali ed i Comandanti di Reparto della provincia di

Potenza, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e del

Consiglio di Base di Rappresentanza ed una aliquota di personale delle categorie in

servizio nel capoluogo lucano.

Il Comandante Regionale, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e

dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale, ha tenuto una breve

allocuzione sull’impegno operativo dei militari nella lotta ai fenomeni di illegalità: evasione,

elusione e frodi fiscali, sprechi di risorse pubbliche, contraffazione, traffici illeciti e degli altri

obiettivi strategici di interesse per il Corpo.

Grazie alle peculiari capacità operative ed investigative delle Fiamme Gialle, volte ad

approfondire i diversi fenomeni dell’illegalità in maniera organica e completa, la Guardia di

Finanza – ha sottolineato il Generale Antonio De Nisi – si conferma, oggi, quale presidio di

straordinaria efficacia a difesa degli interessi erariali e dell’economia legale: il Corpo opera

infatti a salvaguardia delle libertà economiche sancite dalla Carta Costituzionale.

L’Ufficiale Generale ha poi ringraziato le Fiamme Gialle lucane per il loro impegno profuso

nella difesa dei principi della giustizia e legalità, tanto più significativi sul terreno della

tutela della sicurezza economica e finanziaria della collettività, dei cittadini e delle imprese,

base essenziale di ogni democrazia.

Il Comandante Regionale ha inoltre manifestato la sua riconoscenza alle donne e agli

uomini della Guardia di Finanza della Basilicata per essere stati ogni giorno sul territorio

per soddisfare le esigenze di trasparenza e sicurezza dei cittadini, garantendo, sotto ogni

aspetto, la tutela del tessuto produttivo sano della Basilicata.

Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza 85100 Potenza, Via della Meccanica 2

Ufficio Operazioni – Sezione Operazioni, Stampa e Relazioni Esterne e-mail: PZ0200009@gdf.it

Telefono +39 0971. 52899 – 52925

Ha anche ricordato ai finanzieri, che la loro “missione” è di elevato profilo, morale e

professionale, a tutela degli interessi fondanti della collettività: la Guardia di Finanza è una

“Forza di Polizia a forte vocazione sociale”.

La ricorrenza dell’Anniversario, inoltre, è stata l’occasione per tracciare un bilancio

dell’attività operativa svolta dai dipendenti Reparti del Corpo nel corso dell’anno

2019.

PIANO D’AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Le Fiamme Gialle della Basilicata sono impegnate nella lotta alle frodi fiscali e ai più gravi,

articolati e insidiosi fenomeni di criminalità economico-finanziaria a tutela delle

fondamentali libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti e,

più in generale, a sostegno dello sviluppo del Paese e dell’intera collettività.

Per l’anno in corso, la strategia d’intervento del Corpo è articolata in piani operativi, attività

investigativa e controllo economico del territorio, per garantire un variegato complesso di

azioni volto a presidiare tutte le aree operative demandate alle responsabilità

dell’Istituzione, anche mediante la valorizzazione dell’unicità del proprio dispositivo

organizzativo, basato sulla stretta interazione fra componenti territoriale e investigativa.

I piani operativi, che si sostanziano nell’attuazione di programmi di interventi mirati sulle

più pericolose manifestazioni d’illegalità che caratterizzano le diverse aree del territorio,

sono distinti in più obiettivi strategici affidati al Corpo, vale a dire la lotta all’evasione,

all’elusione e alle frodi fiscali, il contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa

pubblica e le azioni volte ad assicurare il regolare funzionamento dell’economia e dei

mercati, prevenendo, in particolare, le infiltrazioni della criminalità organizzata ed

economico-finanziaria.

Altro pilastro dell’azione di servizio della Guardia di Finanza, che ne connota fortemente il

carattere di Forza di polizia economico-finanziaria, è l’attività investigativa che si traduce

nell’esecuzione delle indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria ordinaria relativamente a

tutti i più gravi reati a sfondo economico-finanziario, cui si aggiungono quelle della Corte

dei conti in ordine ad ipotesi di spreco di denaro pubblico.

Il controllo economico del territorio consiste, poi, nel presidio assicurato dai Reparti

territoriali di strade ed aree urbane per la ricerca di fenomeni di sommerso d’azienda e di

lavoro, nonché per il contrasto di tutte le tipologie di traffici illeciti.

Nell’anno 2019, in relazione allo sviluppo di indagini di polizia giudiziaria riferite ai più

gravi reati a sfondo economico-finanziario, le unità operative del Corpo della Basilicata

hanno concluso 487 deleghe d’indagine dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e della

Direzione Distrettuale Antimafia. Le deleghe pervenute hanno interessato anche il

comparto dei reati tributari, con una forte incidenza per quelle connesse all’emissione

ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Sono stati conclusi 57 incarichi investigativi pervenuti dalla Procura Regionale e dalla

Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata, con riferimento al settore della

spesa pubblica e, in particolare, alle ipotesi di danno erariale ed illeciti in danno della

Pubblica Amministrazione.

LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

In aggiunta alle indagini di polizia giudiziaria, sono stati eseguiti 547 interventi mirati (88

verifiche e 459 controlli) che hanno consentito di denunciare 59 responsabili per reati

fiscali, constatare una base imponibile netta ai fini delle imposte dirette di oltre 86

milioni di euro ed un’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto pari a 22 milioni di

euro.

Individuati 66 evasori totali, soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito,

sono risultati completamente sconosciuti al fisco ed hanno sottratto a tassazione oltre 63

milioni di euro. Non sono mancati 93 datori di lavoro che hanno impiegato 175

lavoratori in “nero” e/o irregolari.

Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei

riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 100 mila euro ed avanzate proposte di

sequestro per oltre 14,1 milioni di euro.

Nel settore dei giochi e delle scommesse, l’azione di servizio della Guardia di Finanza è

rivolta, oltre alla tutela del gettito erariale, a contrastare la concorrenza sleale esercitata ai

danni degli operatori onesti da parte di soggetti non autorizzati, nonché a tutelare il

consumatore, con particolare riguardo alle fasce più deboli, prime fra tutte i minori, da

proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, tanto sul piano della

regolarità del gioco, quanto sulle concrete probabilità di vincita.

Sono stati eseguiti 63 interventi e verbalizzati 111 soggetti, sequestrati 2 apparecchi e

congegni da divertimento e intrattenimento e 1 punto clandestino di raccolta

scommesse. È stato inoltre constatato un imponibile ai fini del P.R.E.U. (prelievo erariale

unico) di oltre 1,7 milioni di euro.

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE

DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

La Guardia di Finanza impegna diversi piani operativi al contrasto degli illeciti in materia di

spesa pubblica e a quelle condotte che, pregiudicando la legalità e la correttezza nella

Pubblica amministrazione, minano la corretta allocazione delle risorse, favorendo sprechi

e malversazioni.

Si tratta di un settore strategico per il Paese, in quanto solo un corretto impiego degli

investimenti e dei fondi pubblici può sostenere la competitività e una piena ripresa del

tessuto economico nazionale.

In questa prospettiva, il Corpo continua a rafforzare ulteriormente il proprio dispositivo di

vigilanza, lungo una duplice direttrice: il potenziamento delle unità operative territoriali

dedicate allo specifico settore di servizio e l’intensificazione delle collaborazioni con le

Autorità e gli Enti di gestione, con particolare riferimento ai settori della spesa

previdenziale, sanitaria, dei fondi europei destinati alla realizzazione di progetti, dove il

corretto impiego delle risorse oltre a contribuire a contenere l’esborso complessivo dello

Stato, come nel caso di trattamenti pensionistici e di invalidità non spettanti, si traduce in

un miglioramento della qualità della spesa con positive ricadute in termini di sviluppo del

Paese.

Nel periodo considerato, relativamente al settore della tutela della spesa pubblica, sono

stati eseguiti oltre 689 interventi che hanno interessato i più importanti flussi di spesa,

dalla sanità alla previdenza, dai fondi comunitari agli incentivi nazionali, dalle prestazioni

sociali agevolate agli appalti.

L’ammontare delle risorse pubbliche indebitamente richieste o percepite, da parte di 6

responsabili, è stato di oltre 11 milioni di euro.

In ambito sanitario, sono stati denunciati 7 soggetti ed accertata una frode per circa 6,2

milioni di euro; nel settore dei cc.dd. “furbetti” del ticket, 432 controlli mirati hanno

consentito di individuare irregolarità per la quasi totalità dei casi (98,6%); in pratica, le

persone verificate avrebbero ottenuto prestazioni sanitarie gratuite senza averne titolo.

I 150 controlli svolti nell’ambito delle prestazioni sociali agevolate (quegli aiuti economici

e servizi sociali di assistenza spettanti ai cittadini che versano in particolari e precarie

condizioni economiche e sociali) hanno evidenziato irregolarità nel 48% dei casi.

Inoltre, nell’ambito dei 48 interventi eseguiti in materia di responsabilità amministrativa,

sono stati segnalati alla Corte dei Conti 125 responsabili per sprechi o irregolari gestioni di

risorse finanziarie pubbliche che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per circa 69

milioni di euro.

In materia di appalti, a seguito di 9 interventi eseguiti, sono stati denunciati 7 soggetti alla

competente A.G. ed individuato un ammontare di appalti irregolare pari ad oltre 35,3

milioni di euro.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Sul fronte del contrasto alla criminalità economico-finanziaria sono stati svolti

accertamenti patrimoniali nei confronti di 164 soggetti che hanno consentito di

effettuare proposte di sequestro per oltre 11,5 milioni di euro.

Sono state inoltre effettuate proposte di sequestro per auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

per un valore di oltre 4,8 milioni di euro.

In materia di reati fallimentari sono stati accertati distrazioni di beni per un valore di oltre

12,8 milioni di euro ed avanzate proposte di sequestro per circa 2 milioni di euro.

Continua la lotta al mercato del “falso”, illecito fenomeno che fa male al Paese, danneggia

il made in Italy, svilendo il prestigio del marchio italiano nel mondo.

Nello specifico settore, le attività delle Fiamme Gialle Lucane hanno permesso di

sequestrare complessivamente oltre 712 mila articoli, recanti falsa indicazione di origine o

pericolosi, denunciando all’Autorità Giudiziaria 36 responsabili.

Il controllo del territorio per il contrasto ai traffici illeciti è assicurato attraverso un

dispositivo d’intervento unitario che, integrando tra loro le diverse componenti territoriale

ed investigativa, ha visto impegnate n. 2.920 pattuglie.

460 interventi antidroga, condotti anche attraverso un capillare monitoraggio delle arterie

stradali di collegamento tra i maggiori siti di interesse operativo, hanno portato al

sequestro di Kg. 11,885 di sostanze stupefacenti, alla denuncia alla competente Autorità

Giudiziaria di 63 persone, di cui 21 in stato di arresto, nonché alla segnalazione di 468

assuntori alle competenti Prefetture.

BILANCIO OPERATIVO NELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

Come noto, l’emergenza epidemiologica Covid-19 ha determinato nell’Autorità di Governo

la necessità di adottare straordinarie disposizioni urgenti volte a contrastare la diffusione

del virus e a contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico.

Coerentemente con tali misure, la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economicofinanziaria a competenza generale, è stata chiamata ad adeguare il proprio dispositivo di

vigilanza in funzione dell’esigenza di sostenere l’economia sana del Paese e di attenuare

la situazione di sofferenza e di difficoltà manifestata da cittadini, imprese e professionisti.

A tal proposito, l’azione di controllo del territorio è avvenuta con l’impiego di pattuglie, sotto

il coordinamento dell’Autorità di P.S., sospendendo, nel contempo, l’esecuzione delle

verifiche e dei controlli fiscali, nonché dei controlli strumentali e di specifiche attività di

polizia amministrativa.

Le altre attività di polizia economico-finanziaria sono state orientate al contrasto delle

condotte più marcatamente illegali che hanno avuto correlazione con l’emergenza

sanitaria in trattazione e che, nel particolare momento che sta vivendo il Paese, destano

maggiore preoccupazione, quali: usura, riciclaggio, truffe e frodi in danno della

popolazione, anche on line, pratiche commerciali scorrette e pericolose per i

consumatori, manovre distorsive sui prezzi, indebite percezioni di risorse

pubbliche, reati contro la Pubblica Amministrazione, frodi nelle pubbliche forniture

e, più in generale, violazioni al Codice degli appalti.

I “Dispositivi permanenti di contrasto ai traffici illeciti” e i “Dispositivi operativi per il

contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato” sono stati

prioritariamente impiegati dai Comandanti Provinciali per corrispondere alle attivazioni

delle Autorità Prefettizie funzionali ad assicurare l’esecuzione e il monitoraggio delle

misure richiamate dai diversi D.P.C.M. emanati nel tempo.

In applicazione delle misure Governative volte al contenimento della diffusione del virus

Covid-19, i Reparti dipendenti del Comando Regionale Basilicata, alla data del 31 maggio

2020, hanno controllato oltre 10.600 soggetti, tra persone ed esercizi commerciali,

accertando 122 violazioni alla specifica normativa, 18 delle quali aventi rilievo di carattere

penale. Inoltre, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione delle violazioni, è stata

disposta nei riguardi di 3 esercizi commerciali la chiusura provvisoria dell’attività.

Complessivamente, sono stati sequestrati dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)

costituiti soprattutto da mascherine non conformi alla normativa di settore, per oltre 8

milioni di pezzi.

